Bimbo di 2 anni muore in ambulanza dopo un malore, indaga la Polizia

Un bimbo di due anni è morto mentre, dopo essersi sentito male, veniva portato in ambulanza da Santa Teresa (Me) al Policlinico di Messina.

Il piccolo era prima stato trasportato d’urgenza dai genitori al Punto territoriale di emergenza 118 di Santa Teresa di Riva per un problema gastrointestinale e i medici hanno deciso di trasferirlo al Policlinico dove è giunto privo di vita. Sulla vicenda indaga la polizia per capire se ci siano state omissioni da parte dei sanitari.

