Dal bicchiere agli abbinamenti: tutto ciò che c’è da sapere sul passito

Il passito è un vino particolare e molto profumato e gustoso, apprezzato in Italia e all’estero e utilizzato soprattutto alla fine del pasto, per via del suo sapore dolce e fruttato. Proprio il suo sapore unico è la sua caratteristica centrale, ed è dovuto all’appassimento delle uve utilizzate, processo che aumenta il livello di zuccheri e di alcool al suo interno. Sebbene sia uno dei vini siciliani più noti, non tutti sanno come valorizzare al meglio il suo gusto particolare. Ecco dunque qualche suggerimento utile per farlo con successo.



Una piccola guida alla degustazione

Prima di passare in rassegna alcuni piccoli accorgimenti che permetteranno di valorizzare al massimo il sapore del passito, bisogna fare una doverosa premessa: per avere la sicurezza di consumare un prodotto che sia di qualità, è sempre bene partire da una scelta ponderata e intelligente, prediligendo in particolare le cantine locali e regionali soprattutto; queste sono molto spesso presenti anche nei cataloghi delle enoteche online più note: è il caso ad esempio dei vini Marco De Bartoli su Tannico, ordinabili quindi facilmente anche sul web, per avere a casa etichette di pregio.

Come per ogni vino, poi, anche per il passito bisogna scegliere il calice più adatto alla sua degustazione; per questo vino da meditazione è consigliabile un bicchiere dal gambo molto alto, elegante e dall’imboccatura stretta: in questo modo, infatti, sarà possibile sorseggiare il vino e assaporare ogni sua sfumatura di gusto. Bisognerà inoltre provvedere alla giusta areazione del prodotto, facendo roteare il calice prima di cominciare a bere. Per quanto riguarda la temperatura, è bene tenere a mente che i vini passiti e liquorosi necessitano di un intervallo di temperature che sia compreso tra i 10 e i 14°C.

Non solo dolci

Celebre per essere il perfetto accompagnamento per la pasticceria secca e in generale per prodotti dolciari come crostate, torte, biscotti e dessert (soprattutto se preparati con confetture e marmellate), il passito può essere abbinato anche a dei sapori forti e decisi, per un risultato sorprendente e sopra le righe.

Gli amanti di questo vino possono quindi osare con un abbinamento insolito e meno classico bevendo un bicchiere di passito con pietanze di questo tipo; ad esempio si può sorseggiare del passito con il fois gras, o con stuzzichini salati, o ancora con un tagliere di formaggi stagionati speziati o addirittura piccanti, per un gioco di sapori contrastanti davvero perfetto.