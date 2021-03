Canicattì: FDI esprime solidarietà al Sig. Russo e ai volontari dell’area artigianale .

Non entrando nel merito della questione giuridica, prima che fattuale concernente l’utilizzo della zona artigianale, il circolo FDI CANICATTI’ intende manifestare profonda solidarietà e vicinanza umana al sig. Russo.Negli ultimi mesi., spontaneamente e in assoluto silenzio, tale cittadino si è comunque attivato personalmente, mettendo a disposizione le proprie energie, nel tentativo di rendere decorosa e fruibile un’area divenuta,di fatto, luogo di aggregazione e svago per l’intera cittadinanza, in assenza, ad oggi, di aree ontologicamente deputate a tale scopo.Ciò, esprimendo insieme ad altri volontari, in ogni caso, un forte senso civico e rispetto della collettività e della ambiente. Sicuri che sulla vicenda si faccia al più presto chiarezza e speranzosi che la stessa, suo malgrado, possa essere stimolo per avviare un dialogo effettivamente costruttivo tra le parti sulla questione nel rispetto della legge.Auspichiamo pertanto sempre la massima attenzione ed il costante controllo da parte dell’amministrazione sulle criticità che quotidianamente si palesano sull’intero territorio.

Il Circolo cittadino FDI CANICATTI .