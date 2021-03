La Curia agrigentina per la beatificazione del canicattinese Livatino, invita alla preghiera ma dà anche qulche ammonimento

In preparazione alla beatificazione del giudiceLivatino, la Curia Agrigentina sollecita vivamente tutti alla preghiera,dispensando pure qualche avvertimento-ammonimento. Una formuladi preghiera appositamente predisposta e offerta a tutti. E visitando unaChiesa, specie a Canicattì, è facile trovarla pronta e stampata in centinaia difoglietti che ognuno po’ liberamente prendere.Viene vivamenteraccomandata una preghiera fervida e costante a Dio Padre; questa è la richiesta a tutte le Parrocchie, Comunità Religiosee Gruppi ecclesiali del ricco e vario scenariolaicale, maschile e femminile della nostravasta arcidiocesi. Una preghiera per ringraziare anzitutto Dio di un dono così grandee prezioso, cioè il “luminoso esempio disantità laicale” del giovane giudice Livatino, che “ispirandosi ogni giorno al Vangelo….ha vissuto la beatitudine deiperseguitati per la giustizia…con impegno quotidiano”. Perciò, a conclusione, della formula di preghierasi chiede a Dio per sua intercessionedi saper contrastare le “strutture di peccato e le varie mentalitàmafiose che deturpano l’uomo e minacciano la vita umana”In questapreghiera come è facile notare c’è tutto un messaggio che bisogna sapercogliere e meditare, per evitare di sciupare un’occasione davvero unica peretutti, a partire da questa nostramartoriata terra agrigentina e canicattinese, dove a quanto pare anche dalle ultimestatistiche pubblicate dalle agenzie in certo tipo di logica perversa che danneggiail bene comune e tutela quello di pochicontinua regolarmente a non diminuire. Anzi, pare proprio che sfrutta ed approfittadi questo tempo di pandemia per maggiorenteaffermarsi e prosperare, a danno della collettività.Eccoallora la necessità della preghiera e dellariflessione, utilizzando questa formula che, mi pare proprio, centri i problemiper assicurare una sicura crescita, nonsolo dal punto di vista spirituale.Ed ecco l’avvertimento-ammonimento.In questi due mesi che mancano alla datafissata da Papa Francesco che è quella del 9 maggio p.v., si mentre si moltiplicanosoprattutto in tutte le nostre Chiese dell’agrigentino, le preghiere dipreparazione alla beatificazione, ricordarsi che in Chiesa non si espongono immagini delgiudice Livatino, la cui beatificazione per il momento è soloufficialmente annunciata, ma non è ancora avvenuta.Un messaggioquesto che è bene chiarire, senza possibilità di equivoci, richiamandoeventualmente qualcuno che, magari solo per eccesso di “santo” zelo e non perché vittima di cultura volutamente trasgressiva, avesse già osato oppure osasse in questi prossimi giorni , collocare in Chiesa immagini del nuovo beato. Ciòpotrà avvenire solo dopo il 9 maggio prossimo. Le normecanoniche prescrivono chiaramente che alla beatificazione è legata la concessione del culto pubblico, limitato però ad un ambiente particolare, e che solo con la beatificazioneal candidato spetta il titolo di Beato. Il Beatocioè pur non essendo ancora canonizzato, è venerato con pubblico culto, ma solonei luoghi e modi concessi dal Sommo Pontefice. Con lacanonizzazione invece si ha la concessione del culto pubblico nellaChiesa Universale, ed al Beato compete iltitolo di Santo. Chiaramente allora beatificazione e canonizzazione sono duemomenti entrambi assai importanti, ma distinti e diversi.Labeatificazione apre la strada alla canonizzazione, ovvero alla dichiarazione disantità di un cristiano defunto. Il beato può essere dichiarato santo dopoancora un’apposita procedura che ingenere dura alcuni anni. La decisione di un esito positivo o meno del processospetta al Pontefice e si sancisce attraverso un atto pontificio. Essere santivuol dire poter essere venerati nella Chiesa universale, superando il cultolocale che è invece proprio della beatificazione. Ma perraggiungere la santità, oltre al miracolo già acclarato per la beatificazione,serve almeno ancora un secondo miracolo ufficialmente accertato, ancora con lerigide procedure previste, tramite sempre, un’apposita Commissione nominatadalla Congregazione per le cause dei Santi, composta da specialisti credenti enon.

Diego ACQUISTO