Licata, 40 mila euro il bottino della rapina ad una gioielleria

La rapina avvenuta negli scorsi giorni in Corso Vittorio Emanuele, a Licata, ai danni di una gioielleria è stata quantificata in circa 40 mila euro. Ad entrare in azione un bandito con volto travisato che, facendo finta di essere interessato ai preziosi, ha repentinamente rubato quanto a tiro ed è scappato a gambe levate.

Sono ancora oggi in corso gli accertamenti, anche setacciando le immagini di alcune telecamere, per dare un volto e un nome al responsabile dell’accaduto. Sulla vicenda indagano i poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento e gli agenti del commissariato di Licata.