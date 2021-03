Verso l’avvio dei cantieri di lavoro per disoccupati a Campobello di Licata

I cantieri di lavoro sono relativi alla: realizzazione di “tre tratti di marciapiede lungo il prolungamento della via Vittorio Veneto” e per la strada comunale “Regia trazzera Campobello di Licata”. Il primo cantiere di lavoro è stato affidato all’architetto Giuseppe Alessandro Piazza (di Sutera), l’altro all’architetto Laura Giammusso, di Campobello di Licata. I cantieri sono due: sistemazione della strada comunale “1 regia trazzera Campobello di Licata” e la realizzazione di tre tratti di marciapiede lungo la prosecuzione di via Vittorio Veneto. In totale saranno utilizzati 30 disoccupati.

Giovanni Blanda