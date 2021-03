Amministrazione D’Angelo, torna il sereno con i consiglieri di maggioranza a Ravanusa

Nell’ultimo consiglio comunale di Ravanusa , ed in seconda convocazione, sono stati approvati gli atti propedeutici ed il bilancio previsionale 2020. Ai voti della maggioranza sono però mancati quelli di due consiglieri comunali, Salvatore Pennica e Marisabel Sciandrone , che non hanno partecipato al voto per mettere in luce un malessere sia della mancata collegialità sulle scelte sia delle modalità di convocazione.

Alla fine dei lavori consiliari il Sindaco Carmelo D’Angelo ha azzerato la giunta municipale provvedendo alla successiva nomina degli stessi assessori fatta eccezione dell’assessore Gaetano Carmina, che ha anche la delega di vicesindaco, al fine di meglio chiarire la posizione dei consiglieri Pennica e Sciandrone ed i rapporti con il loro rappresentante nella giunta municipale.

Nella giornata di ieri, alla presenza del Sindaco e col gruppo politico che fa riferimento all’on. Di Mauro, si è svolto un incontro volto a creare un rapporto di leale e serena collaborazione.

I Consiglieri comunali hanno anche apprezzato il lavoro del Sindaco in questo anno di emergenza sanitaria, hanno chiesto allo stesso maggiore coinvolgimento nelle scelte per il sostegno alle famiglie e alle attività nei prossimi mesi sulle misure da adottare.

I consiglieri comunali hanno altre si , chiesto al Sindaco di farsi portavoce e mettere a disposizioni le risorse necessarie affinché le riunioni degli organi collegiali si possano svolgere in presenza o in maniera mista in modo da svolgere in maniera più compiuta la propria funzione.

In ultimo è stata ribadito al Sindaco pieno sostegno del gruppo e confermata la fiducia a Gaetano Carmina quale loro rappresentante nell’organo esecutivo.

Il Sindaco, sentiti tutti i consiglieri di maggioranza , provvederà nelle prossime ore a confermare la stessa giunta municipale.