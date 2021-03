Apre Hub al Palacongressi, Zappia: “Obiettivo 2mila vaccini al giorno”

Il manager dell’Asp di Agrigento illustra la campagna vaccinale di massa: dall’8 marzo apre l’hub al Palacongressi

E’ una campagna vaccinale tanto difficile quanto ambiziosa quella illustrata dal commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia, nel consueto appuntamento settimanale per fare il punto sulla situazione epidemiologico in provincia di Agrigento.

E da lunedì, compatibilmente con l’arrivo di ulteriori dosi di vaccino e sperando che non ci siano ulteriori imprevisti nelle forniture, entra davvero nel vivo la campagna di massa. E’ previsto per l’8 marzo, infatti, l’apertura dell’hub provinciale individuato nella struttura del Palacongressi di Agrigento. Saranno venticinque inizialmente i punti vaccinali per poi arrivare, progressivamente, fino a quarantacinque. L’obiettivo, come spiegato dal commissario dell’azienda sanitaria provinciale, è quello di vaccinare più persone possibili ed uscire in fretta da questo incubo. Secondo una prima stima si dovrebbero raggiungere circa 1.200 vaccini al giorno (attualmente sono circa 800) per arrivare a pieno regime a ben 2.160 vaccinazione quotidiane.

Numeri, insomma, importanti.

Alla data del 28 febbraio risultato 19.015 persone vaccinate: 8116 sono operatori sanitari; 2685 ospiti e operatori delle Rsa; 3421 sono gli ultraottantenni e 3365 fanno parte del mondo scolastico. Attualmente ci sono sedici punti vaccinali distribuiti nei vari distretti della provincia di Agrigento dove si somministra il vaccino AstraZeneca (in arrivo 100 mila dosi). Negli ospedali, invece, viene somministrato il vaccino Pfizer destinato agli over80. Il commissario dell’Asp Zappia è tornato anche sulla “vicenda Canicattì” dove negli scorsi giorni alcuni anziani si erano recati per la vaccinazione trovando però le porte chiuse: “Abbiamo sbagliato e ho telefonato personalmente alle famiglie coinvolte chiedendo loro scusa. L’indomani però abbiamo prontamente risolto il problema vaccinandoli. E’ uno sforzo enorme ma anche una sfida avvincente”.

Per quanto riguarda, invece, i contagi in provincia di Agrigento la situazione resta stabile così come i ricoveri. Il commissario dell’Asp, infine, ha voluto fare chiarezza sulle varianti del Covid-19: “Sono state riscontrate in Sicilia ma – ad oggi – non nella nostra provincia. In ogni caso è sempre utile rispettare le ormai note prescrizioni: lavarsi le mani, distanziamento, fare cambiare spesso l’aria e indossare la mascherina.”