Compra cellulare online ma la confezione è vuota

Compra un cellulare di ultima generazione online, pagando ben 800 euro, ma all’arrivo della confezione a casa al suo interno non c’era niente. E’ successo ad un trentacinquenne di Agrigento vittima di un raggiro. L’uomo ha presentato regolare denuncia in Questura e la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Si indaga però per furto e non per truffa. Secondo una prima ricostruzione, infatti, qualcuno avrebbe aperto la confezione sottraendo il cellulare prima della consegna.

