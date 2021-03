Guida un bus con studenti ma senza mascherina, autista sanzionato

I carabinieri hanno sanzionato l’autista di un bus per studenti pendolari in quanto non indossava la mascherina. Il mezzo pubblico, secondo quanto emerso nella ricostruzione dei militari del comando provinciale di Siracusa, stava percorrendo la statale 124 ed in un tratto c’era un posto di controllo. Gli investigatori si sono resi conto subito che il conducente era senza la protezione, a differenza dei 26 passeggeri che indossavano la mascherina.

“Tutti i ragazzi a bordo indossavano regolarmente – fanno sapere dal comando provinciale – la mascherina chirurgica in rispetto della normativa anticovid vigente mentre il conducente, che stava oltretutto svolgendo la sua attività professionale, non la indossava. I carabinieri hanno così sanzionato amministrativamente il conducente dell’autobus e sensibilizzato gli studenti a bordo a non abbassare la guardia indossando sempre la mascherina e mantenendo il

distanziamento sociale per limitare il rischio di contagio.”

loading..