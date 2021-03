I fan leggono Katy per sempre, il libro scritto da Roby Facchinetti dei Pooh

Katy per sempre è il libro scritto da Roby Facchinetti, voce storica dei Pooh, letto da alcuni fan per le persone che non hanno la vista.

L’idea del progetto solidale in favore delle persone non vedenti è nata casualmente per volontà di alcun fan dei Pooh presenti sui social. Alcuni fan hanno aderito all’idea di leggere e registrare per gli ascoltatori non vedenti il romanzo di Roby Facchinetti, meravigliando ed emozionando i lettori con una storia coinvolgente che si svolge attraverso 50 anni di musica dei Pooh, vissuta dalla protagonista Katy, nelle cui vicissitudini si ritrovano tutti i fan della band.

I lettori in tutto sono stati 16, più Facchinetti, e tra questi il campobellese Angelo Intorre docente di scuola media a Catania, da sempre innamorato dei Pooh, unitosi nella lettura a Luca Ward e alla moglie di Valerio Negrini, paroliere dei Pooh.

Carmelo Mistretta