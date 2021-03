Niente assembramenti a San Leone, Miccichè: “l’ordinanza ha funzionato”

L’ordinanza restrittiva che limita la circolazione a San Leone, dopo le immagini shock delle scorse settimane, sembra funzionare. I massicci controlli delle forze dell’ordine, che hanno di fatto blindato gli accessi che portano al centro del quartiere balneare agrigentino, hanno limitato le presenza a piazzale Giglia, Lungomare Falcone-Borsellino e – più in generale – nell’intera zona.

La vera prova del nove, però, è attesa per domani – domenica – giorno in cui solitamente si riversano a San Leone non soltanto gli agrigentini am anche persone che provengono fuori dalla Città dei Templi. Ad aiutare il “blocco” – secondo le ultime previsione – ci sarebbe anche il meteo che sembrerebbe portare pioggia nei prossimi giorni. In azione gli agenti della Polizia Locale, i carabinieri, la polizia e anche l’esercito.

Non tutti però sono contenti della decisione presa dal sindaco Franco Miccichè. Questa la nota dei commercianti: “Il comitato dei commercianti , intende contestare l’ordinanza del Sindaco Miccichè’, in quanto, il blocco del transito della via Emporium, all’altezza di via Gela va a totale discapito di tante attivita’ commerciali, che appunto, hanno proprio il sabato pomeriggio una maggiore affluenza di clientela. Ricordiamo che in questo tratto di strada vi sono: un tabaccaio, un autolavaggio, un supermercato, un panificio, un fotografo, un atelier di abiti da sposa e cerimonia, un negozio di confetti e bonboniere, un fioraio, una pescheria, un negozio di articoli sportivi; tutte attivita’ che a seguito lockdown nazionale hanno notevolmente subito danni economici irrecuperabili. L’ordinanza non ha preventivamente consultato le suddette attivita’ commerciali per una eventuale condivisione e trovare una soluzione alternativa. Comprendiamo che lo scopo e’ quello di evitare gli assembramenti a San Leone, ma queste soluzioni, con il blocco delle autovetture nelle suddette strade, mentre gli autobus, strapieni, possono transitare tranquillamente, non crediamo siano bene organizzate in considerazione del fatto che si puo’ accedere tranquillamente dal lato est di San Leone, strade regolarmente aperte al transito, come via degli Imperatori, via Magellano, viale delle dune, via S. Campo ed altre piccole stradine. Quindi crediamo sia opportuno che il Sig. Sindaco riveda l’ordinanza, migliorandola, spostando il blocco delle autovetture presso la rotatoria di via Emporium, viale Viareggio e viale dei Pini, controllare gli accessi con con i mezzi pubblici e chiudere gli accessi dal lato est.”