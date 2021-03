Udc Agrigento, la Dott.ssa Cacciatore nuova coordinatrice delle donne del collegio di Agrigento

Coordinatore provinciale UDC donne di Agrigento Manuela Raneri, sentito il parere favorevole del Coordinatore Regionale On. Decio Terrana, comunica di avere affidato alla Dott.ssa Mariangela Cacciatore l’incarico di Coordinatrice delle donne del collegio di Agrigento. L’Udc sta continuando a crescere su tutto il territorio e continua consolidarsi ulteriormente in Provincia di Agrigento. Sono lieta di conferire la carica alla D.ssa Cacciatore, ritenendola un grande punto di riferimento, sono certa che darà il suo contributo al partito dello scudo crociato.

La Dott.ssa Cacciatore presa visione dell’incarico, così dichiara “sono fiera e orgogliosa della nomina affidatami, ringrazio l’On. Decio Terrana e il coordinatore provinciale Manuela Raneri, mi spenderò al meglio per portare avanti le tematiche care all’ UDC e rafforzarne la presenza nel nostro territorio… Sono convinta di trovare sostegno e supporto in tante giovani donne che come me hanno preso coscienza dell’importanza di scendere in campo in prima persona”.