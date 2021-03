Campobello di Licata, Servizio Affari finanziari

Con provvedimento dirigenziale, deciso l’affidamento del servizio stampa e imbustamento della bollette Tari 2021 alla ditta Gefil, per euro 4.099,20. Determinata inoltre la fornitura di 400 buoni spesa cartacei, approvazione preventivo e impegno spesa alla ditta Tipolitografia Casuccio, per euro 158,60 sindaco, segretario comunale, servizi interessati e finanziari. Atti inviati al sindaco, segretario comunale e responsabile affari finanziari. Con alto provvedimento sul trasporto scolastico per gli studenti pendolari, il Comune ha approvato l’atto di indirizzo al responsabile del primo settore, al fine di garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti pendolari. L’ente inoltre ha deliberato la fornitura del bollettario relativo al preavviso di accertamento del verbale e l’ affidamento diretto alla ditta “Graficartgallo”, di Ravanusa. L’importo è di euro 427 mila.

Giovanni Blanda