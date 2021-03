Canicattì, dipendente comunale positivo: chiusi ufficio al pubblico per sanificazione

Un dipendente operativo nel plesso comunale ex Badia di via Mariano Stabile di Canicattì è risultato positivo al Covid-19, e in attesa di ulteriore esame di verifica con tampone molecolare, precauzionalmente, domani 9 e dopodomani mercoledì 10 marzo, gli uffici siti nel suddetto immobile (demografici, ARO e Patrimonio) rimarranno chiusi al pubblico per consentire le operazioni di sanificazione straordinaria.

E’ quanto dispone l’ordinanza sindacale n. 19 dell’8/03/2021.

In caso di conferma della positività dalle indagini epidemiologiche si procederà al tracciamento dei contatti e alla relativa comunicazione all’ASP, così come da protocollo.

Saranno garantiti i servizi essenziali (dichiarazione di nascita e denuncia di morte) attraverso il numero 328 2722491.

