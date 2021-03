Lampedusa, trovati morti due cani randagi: probabile avvelenamento

A Lampedusa due cani randagi trovati morti in mezzo alle campagne in contrada Terranova.

A fare la scoperta dei bambini che si trovavano li in giro con le loro e allora con uno smartphone hanno ripreso i cani distesi a terra. L’associazione “Il cuore a quattro zampe” si è recata sul posto e hanno allertato la Polizia Municipale che ha avviato le indagini.

“Non abbiamo trovato polpette, ma pensiamo che i due cani abbiamo ingerito del veleno per topi”, dichiaraVerona Bottino dell’Associazione “il cuore a quattro zampe”. “Di solito il gruppetto di cani, 5 in totale, cammina insieme, due adesso morti e stiamo cercando gli altri 3. Speriamo che venga fatta luce sulla vicenda e si possano trovare i responsabili”.