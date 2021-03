Non rispettano norme anti-covid: scattano chiusure e sanzioni a Favara

Non hanno rispettato le norme anti Covid e nella serata di ieri a Favara i Carabinieri della locale Tenenza hanno chiuso un bar in viale Aldo Moro.

Multa amministrativa per il proprietario del locale e chiusura per 5 giorni e sanzionate anche 18 persone che erano al suo interno per assembramento.

Ad Agrigento la Guardia di Finanza ha chiuso un negozio di generi alimentari, nel centro storico della città, per assembramenti davanti l’esercizio commerciale, molti dei quali con bottiglie di birra in mano, e un bar al Villaggio Mosè, per vendita al banco, oltre l’orario consentito, con avventori all’interno del locale, oltre il limite massimo consentito.