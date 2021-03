Parcheggi rosa a Racalmuto, Penzillo: “confidiamo nel senso civico dei cittadini”

In occasione della Festa della Donna sono stati inaugurati a Racalmuto “I Parcheggi rosa” in prossimità degli edifici comunali, postali; farmacie; banca e botteghe del centro storico. L’iniziativa proposta dal consigliere comunale Marilena Bufalino, è stata promossa dall’assessore alle politiche infantili Angela Penzillo, trovando immediata approvazione da parte del Sindaco Vincenzo Maniglia e dell’intera amministrazione comunale.

“Ho voluto improntare l’iniziativa in questo giorno particolare, come gesto simbolico di sensibilità e di attenzione nei confronti delle donne in gravidanza, dei bambini e delle famiglie, confidando nel senso civico dei cittadini e alla propria gentilezza e correttezza”, ha dichiarato l’assessore Penzillo.

