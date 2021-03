Codacons, Di Rosa nominato vice presidente provinciale

Giuseppe Di Rosa è stato nominato Vice Presidente Provinciale del Codacons. A comunicarlo è Pierluigi Cappello Vice Presidente Regionale della associazione che in una nota afferma: “In una società in cui le azioni giudiziarie sono divenute, purtroppo, l’unico strumento attraverso il quale tutelare i diritti dei consumatori, la sede provinciale di Agrigento infoltisce ancor di più il suo già affiatato ed esperto team di professionisti a disposizione degli utenti“.

La storica e stabile sede sita in Agrigento nella Via Imera n. 50, sotto la guida di Giuseppe Di Rosa, tornerà a funzionare a pieno regime mettendo a disposizione dei cittadini tutti i servizi consentiti per la tutela degli stessi. “Ringrazio profondamente l’amico Pier Luigi Cappello per avermi onorato di un così prestigioso e stimolante riconoscimento, dichiara il neo vice presidente Di Rosa, volendo fermamente continuare a tutelare e difendere i diritti dei cittadini, l’opportunità offertami dall’Avv. Cappello e dalla Codacons mi consente di farlo percorrendo la strada che mi è più congeniale e che, soprattutto, si è storicamente rivelata la più efficace.

A breve, spero di presentare una squadra di tutto rispetto che mi collaborerà per assicurare tutti i servizi consentiti per la difesa dei consumatori sempre più vessati da tasse, multe e bollette dei servizi(telefonia, acqua, luce, gas etc. etc.) sempre più costosi.”