La Farm Cultural Park si aggiudica il “Human City Design Award 2020”

La Farm Cultural Park ha vinto il Premio Human Design City Award di Seoul. Il tema del concorso riguarda la progettazione di rapporti armonici e sostenibili tra persone, tra individui e società, tra persone e natura, contribuendo a risolvere i problemi della città e a diffondere l’idea della cultura del progetto come soluzione per la qualità della vita.

Il sindaco di Seoul ha consegnato all’Ambasciatore italiano in Corea il primo premio.

“Rivolgo un plauso in particolare ai fondatori di Farm, Florinda Saieva e Andrea Bartoli, e ai loro preziosi collaboratori per questo ennesimo importante riconoscimento – dichiara l’amministratore del Distretto Turistico di Agrigento, Fabrizio La Gaipa -. Farm riceve un premio internazionale meritatissimo per aver contribuito a realizzare in modo del tutto originale un rapporto armonioso e sostenibile tra le persone e il contesto urbano. A Farm Cultural Park – prosegue l’amministratore – va il merito di aver offerto al territorio un potenziale di sviluppo culturale, economico e sociale, che ha avuto effetti prodigiosi e inediti anche sul turismo, sia nazionale che internazionale. In un periodo di grande difficoltà per il comparto turistico, l’immagine del nostro territorio continua ad arricchirsi e a diffondersi nel mondo anche grazie alla loro proposta. È per questo che oggi ho rinnovato ad Andrea e Florinda la disponibilità più ampia del Distretto a condividere nuovi progetti e a offrire il nostro sostegno. Farm Cultural Park – ha concluso La Gaipa – è un faro per il nostro territorio e un esempio da seguire perché affronta i problemi con soluzioni innovative capaci di produrre ricadute positive sul turismo di un’area vasta che ha il suo principale attrattore nella Valle dei Templi di Agrigento”.