Promozione aziendale: sempre più gettonate le borracce personalizzate

In alluminio o in acciaio, così come in plastica o in vetro, le borracce al giorno d’oggi stanno intercettando un successo di pubblico sempre più ampio, grazie ai loro numerosi punti di forza.

In particolare, vengono apprezzate per la loro natura green, in quanto permettono di ridurre notevolmente il consumo di bottiglie e bicchieri in plastica, che contribuiscono in modo determinante all’inquinamento dell’ambiente.

Per tutte queste ragioni, sono sempre di più le imprese che puntano su questo gadget per la promozione aziendale. Una borraccia personalizzata, infatti, al giorno d’oggi viene vista come omaggio gradito e permette di diffondere il brand in modo capillare, in numerosi contesti del quotidiano.

Le caratteristiche delle borracce in acciaio e in alluminio

Acciaio e alluminio sono senza dubbio tra i materiali più utilizzati per le borracce, anche perché consentono una personalizzazione d’impatto, perfettamente visibile grazie al rivestimento lucido e liscio. Possono presentare un tappo a vite oppure una chiusura classica, così come pratici moschettoni che permettono di appenderle ovunque, dagli zaini alle bici.

Entrambe le tipologie sono molto resistenti sia agli urti che alla corrosione e mantengono al meglio la temperatura delle bevande, mentre presentano alcune differenze per quanto concerne il peso: l’alluminio, infatti, è notoriamente più leggero mentre l’acciaio presenta una maggiore robustezza.

Per quanto riguarda la colorazione, una borraccia personalizzata in alluminio o in acciaio può essere realizzata anche optando per tinte sovrapponibili, utilizzando differenti tecniche di stampa, scelte a seconda del risultato finale che si vuole ottenere.

Si va dal laser all’innovativa sublimazione, nella quale l’inchiostro diviene gas e si fissa perfettamente alla superficie, passando per la classica stampa digitale.

Con una capacità che va dal mezzo litro ai 700 ml, queste borracce possono mantenere fresca acqua o altre bevande per oltre 12 ore, mente trattengono il loro calore anche per 5.

Tra le versioni più moderne di borraccia da personalizzare con il proprio logo aziendale, vi sono persino quelle con uno speaker di tipo wireless per ascoltare musica con tanto di caricatore USB.

Le possibilità offerte dalle borracce in plastica e in vetro

Il PTE o polietilene tereftalato è una tipologia di materiale plastico caratterizzata da resistenza e versatilità, tanto che viene utilizzato spesso per realizzare borracce pieghevoli salvaspazio.

Un altro punto di forza di questo materiale risiede nel fatto che può essere plasmato in qualsiasi forma: in questo modo, è possibile realizzare borracce che richiamino il proprio ambito professionale anche nell’aspetto, per una personalizzazione a 360°.

Laminate e dotate di beccuccio anti-goccia, oppure rigide con cannuccia integrata o ancora con parti in silicone per offrire una tenuta maggiore, queste borracce possono avere anche optional interessanti, come ad esempio l’infusore rimovibile nel quale inserire della frutta o del tè per dare più sapore alla propria bevanda.

Molto apprezzate sono anche le borracce in vetro, in quanto presentano la peculiarità di mostrare il marchio o lo slogan su una superficie totalmente trasparente, conferendo al prodotto un’eleganza unica nel suo genere.

Tra le numerose soluzioni disponibili ci anche modelli con doppia apertura, per agevolare l’inserimento di ghiaccio e mantenere ancora più fredda la bevanda: ideali soprattutto nei mesi caldi, queste borracce si prestano perfettamente alla personalizzazione tramite serigrafia.

Come scegliere la borraccia personalizzata

Ogni azienda sa quale messaggio desidera trasmettere inserendo il suo logo su una borraccia.

Si può puntare a una comunicazione più formale, per mezzo di una personalizzazione sobria e ricercata oppure promuovere l’originalità, optando per forme e colorazioni più stravaganti.

L’importante, a prescindere dalle preferenze, sarà sempre scegliere una soluzione in grado di valorizzare al meglio il messaggio che si intende promuovere, così da rafforzare l’immagine del brand e provare ad ampliare il proprio target di riferimento.