Rissa in strada a Favara, arrestate quattro persone

I carabinieri della Tenenza di Favara insieme al CIO (compagnia intervento operativo) di Palermo hanno arrestato quattro soggetti per rissa.

Durante un controllo del territorio i militari dell’Arma notavano assembramento dopo le 22 in via Foscolo, giunti sul posto 4 soggetti un pò alticci, rispettivamente di 30, 25, 48 e 60 anni, stavano litigando tra loro. Intervenuti i soggetti si scagliavano e opponevano resistenza contro i Carabinieri.

Agli arresti domiciliari, i quattro favaresi in attesa di giudizio sono stati arrestati per rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, e sono stati altresì multati per aver violato le norme anticovid.