Santa Margherita di Belice rappresenta la provincia nel circuito “Bella Sicilia”

E’ il Comune di Santa Margherita di Belice a rappresentare la provincia di Agrigento all’interno del Circuito denominato “Bella Sicilia”. Si tratta di un progetto con finalità turistiche all’interno del quale verranno promosse le tradizioni, le peculiarità, le curiosità e gli itinerari dei comuni che ne fanno parte e che vi hanno aderito.

Il Circuito “Bella Sicilia”, nato lo scorso anno su iniziativa dell’Associazione “Vivo in Sicilia”, ha appena ottenuto il Patrocinio dell’Assessorato dei Beni culturali della Regione Siciliana. Il provvedimento è stato firmato dall’Assessore al ramo Alberto Samonà. Sono 25 i comuni che hanno dato l’adesione al Circuito Bella Sicilia, e nelle prossime settimane, saranno visitati dal team dell’associazione, per raccontare il territorio e la sua identità, le tradizioni, l’enogastronomia, gli itinerari ed i prodotti tipici.

Oltre a Santa Margherita di Belice, guidata dal sindaco Franco Valenti, a far parte del movimento ci sono, tra gli altri, i comuni di Caltagirone, Gangi, Cefalù, Geraci Siculo, candidato in questo momento per ottenere il titolo di Borgo dei Borghi 2021, Montalbano Elicona, Noto, San Mauro Castelverde, Santo Stefano di Camastra, Petralia Soprana e Petralia Sottana.