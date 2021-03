Ad Agrigento un angolo per l’allattamento: ecco il Baby Pit Stop

Da un idea progettuale dell’Unicef, il Soroptimist Agrigento e l’amministrazione comunale di Agrigento conl’assessore Roberta Lala hanno sposato e aderito al progetto del Baby Pit Stop, che prende il nome dalla nota operazione del “cambio gomme + pieno di benzina” che viene effettuata in tempi rapidissimi durante le gare automobilistiche di Formula Uno.

Nei BPS le mamme, all’interno di un ambiente chiuso e protetto, hanno la possibilità di allattare il loro bambino e provvedere al cambio del pannolino.

Ad Agrigento il Baby Pit Stop si trova all’interno della Biblioteca comunale La Rocca per la sua posizione centrale e per la vicinanza ai punti di arrivo e partenza di piazza Marconi e di piazza Rosselli. L’attrezzatura per arredare l’angolo è stata offerta dal Soroptmist guidato dalla dottoressa Olga Milano. Alla cerimonia di taglio del nastro ha partecipato anche la moglie del sindaco Miccichè, dottoressa Antonella Sajeva.