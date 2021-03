Auto si ribalta lungo la 189 nei pressi di Aragona Caldare: un ferito

Incidente stradale lungo la strada statale 189 poco prima di arrivare al bivio per Aragona Caldare.

L’uomo, V.I. un pensionato di 71 anni di Milena, era alla guida della sua Fiat Punto bianca quando, per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, si è ribaltata.

Alcuni automobilisti oltre a chiamare i soccorsi hanno aiutato l’uomo ad uscire dall’abitacolo; rimasto ferito è stato trasferito a bordo di una ambulanza presso il nosocomio agrigentino