Campobello di Licata, spesa per disabili gravi

Distretto sociosanitario D3, Provvedimento per disabili gravi non autosufficienti. Deliberato dal Comune – appartenente al distretto – l’accertamento ed impegno di spesa, per l’importo di euro 51.670,02 del redigendo bilancio 2021. L’atto amministrativo trasmesso, fra gli altri, al sindaco, segretario comunale, servizi interessati e finanziario.

Giovanni Blanda