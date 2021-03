Canicattì, avviso sorteggio pubblico gara lavori manutenzione

L’Amministrazione Comunale, con Determina 361 del 9.03.2021, ha disposto di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione della via Giglia, da Piazza Don Bosco alla Rotatoria di via Calvi” CUP: H57H20001880001 – CIG 8588560FE8

Si farà ricorso all’affidamento diretto previa consultazione di dieci (10) operatori economici, che saranno estratti a sorteggio su base territoriale (Agrigento) e che risultano iscritte nel mercato Elettronico (MEPA) con la categoria OG3.

Il sorteggio, per l’individuazione delle 10 ditte partecipanti alla RDO sarà svolto, in seduta pubblica il 16.03.2021 alle ore 9,30, nel rispetto delle norme nazionali, regionali e comunali riguardanti il contenimento del contagio del virus COVID_19, nei locali dell’Ufficio Tecnico Comunale via Cesare Battisti n. 5

L’importo dei lavori ammonta a 54.000,00 euro.