Canicattì, due dipendenti comunali positivi: chiusi uffici demografici

A Canicattì altri due nuovi casi di positività. Questi ultimi, nello specifico, si riferiscono a due dipendenti comunali operanti ai servizi demografici. Così come da protocollo si sta provvedendo al tracciamento dei soggetti con cui hanno avuto stretto contatto al fine di attuare le procedure previste dalla normativa in materia di contenimento dei contagi.

“A scopo precauzionale gli uffici demografici (stato civile, elettorale e anagrafe) rimarranno chiusi al pubblico domani 11 e venerdì 12 marzo. Saranno garantiti i servizi essenziali (dichiarazione di nascita e denuncia di morte) attraverso il numero 328 2722491. Si informa altresì che il termine di rinnovo delle carte di identità scadute o in scadenza è stato prorogato al 30 aprile 2021 così come disposto dalla modifica dell’art. 104 D.L.18/2020, cosiddetto “Cura Italia””, a renderlo noto è il sindaco Ettore Di Ventura.

