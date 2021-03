Canicattì: salvati cuccioli di cane nel pozzo di Villa Firriato

La cattiveria umana non conosce confini. La storia per fortuna a lieto fine , la location è Villa Firriato a Canicattì, una bellissima villa in stile liberty, o meglio quello che ne rimane di una bellissima villa vandalizzata nel tempo. Spesso è location per servizi fotografici. Una giovane coppia era li per farne uno, quando hanno sentito dei gemiti arrivare dal giardino della villa e precisamente dal pozzo.

I due giovani avvicinatisi hanno subito intuito che si trattava di cuccioli di cane. La coppia immediatamente chiama al telefono una loro amica facente parte dell’Ente Nazionale Protezione Animali ( ENPA) che dopo una serie di telefonate e di rimbalzi riesce a mettersi in contatto con i carabinieri che mandano una squadra di vigili del fuoco che hanno tratto in salvo i cuccioli adesso presi in carico dai responsabili territoriali dell’ENPA. Una storia a lieto fine grazie ai nostri Vigili del Fuoco ai due ragazzi che hanno perso un minuto nel chiamare aiuto e ai volontari dell’ENPA, indispensabili come sempre