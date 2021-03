Guidava bici elettrica senza patente: 6 mila euro di multa

Maxi multa ad un agrigentino sorpreso alla guida di una bici elettrica, con tutte le caratteristiche di un ciclomotore, senza patente e assicurazione. Per l’uomo è scattata una sanzione di 6 mila euro.

Questo tipo di mezzi hanno un motorino elettrico che però funziona autonomamente ed indipendentemente dal fatto che si pedali o meno. Un vero e proprio acceleratore attiva il motore che funziona anche se non si pedala. Come potenza non deve rispettare il vincolo dei 250 w previsto per il precedente tipo di bici. E’ considerata bicicletta a motore anche se il motore funziona sia come quello della bicicletta a pedalata assistita sia come motorino autonomo.

L’impiego di tali biciclette è consentito solo all’interno di aree private, come ad esempio aree interne a capannoni industriali, parchi e giardini privati, saloni fiera, ecc. sono quindi escluse le vie di pubblico accesso e ove si dispiega la normale circolazione stradale, se sprovvisti della dotazione prevista per i ciclomotori (casco, assicurazione etc).