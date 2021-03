Università di Catania: concorsi per 5 nuovi posti di lavoro

L’Università di Catania ha indetto nuovi bandi di concorso per la selezione pubblica in vari settori di ricerca e sarà possibile inviare la domanda di partecipazione fino all’11 marzo 2021, fissato come termine ultimo di scadenza di tutti i bandi. Si tratta di un’occasione importante per tutti i laureati che sono alla ricerca di un nuovo impiego e che, in questo particolare momento storico, stanno senz’altro incontrando delle difficoltà. Per partecipare ai bandi tuttavia è necessario essere in possesso di requisiti specifici: vediamo quali sono e per quali posizioni l’Università è pronta ad assumere personale.

Le posizioni aperte presso l’Università di Catania

I posti rimasti vacanti presso l’Università di Catania, che ha appunto indetto dei bandi per 5 nuove assunzioni, sono i seguenti:

1 posto per attività di ricerca e didattica in Entomologia;

1 posto per attività di ricerca e didattica in Economia Aziendale;

1 posto per attività di ricerca e didattica in Scienza delle Finanze;

1 posto per ricercatore in Biochimica e Biologia molecolare;

1 posto per ricercatore in Neurologia.

I bandi di riferimento sono dunque diversi e le posizioni aperte presso l’Università di Catania sono 5 in totale. Per poter partecipare al bando occorre essere in possesso dei requisiti di base previsti per tutti i posti vacanti e di altri requisiti specifici in base alla posizione per la quale ci si candida.

Requisiti di base per l’ammissione al bando

Per essere ammessi al bando è necessario essere in possesso dei requisiti di base, validi per tutte le posizioni aperte, tra cui cittadinanza italiana ed assenza di condanne penali a proprio carico. Per quanto riguarda le competenze, è esplicitamente richiesta la conoscenza della lingua inglese che come ormai sappiamo è un requisito di base per la partecipazione a qualsiasi concorso pubblico. Questo è un dettaglio da non sottovalutare, anche perché potrebbe essere richiesta una certificazione di lingue attestante tale requisito. Fortunatamente per quanto riguarda l’offerta di corsi di inglese Catania vanta una buona varietà di opzioni, tra cui anche MyES che è uno degli istituti più validi a livello nazionale.

A seconda poi della posizione per la quale ci si intende candidare, sono specificati nel bando tutti i requisiti specifici e bisogna dimostrare di possederne almeno 3.

Termine ultimo per l’iscrizione al bando

Il termine ultimo per l’iscrizione ai concorsi pubblici previsti per le nuove assunzioni presso l’Università di Catania è stato fissato all’11 marzo 2021. Chiunque fosse interessato a candidarsi dunque deve affrettarsi: ci sono pochi giorni per approfittare di questa opportunità, che non conviene certo lasciarsi sfuggire.

È possibile iscriversi al bando online, allegando la documentazione richiesta ossia:

Copia della carta d’identità e del codice fiscale;

Curriculum vitae;

Pubblicazioni ed altri documenti utili per la selezione;

Elenco delle pubblicazioni presentate;

Dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà di conformità di copia dell’originale;

Elenco dei titoli presentati.

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito ai bandi è possibile rivolgersi direttamente all’Università di Catania o visitare il sito web ufficiale.