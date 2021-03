Uso di bottiglie di vetro e assembramenti davanti i bar di Porto Empedocle, Lattuca: “maggiori controlli”

“Divieto di assembramento e utilizzo delle bottiglie in vetro in prossimità dei distributori automatici di bevande nei luoghi della movida empedoclina”. E’ la richiesta avanzata dal consigliere comunale di opposizione Rino Lattuca che ha presentato un’interrogazione al sindaco Ida Carmina.

“Bisogna disporre immediati controlli preventivi, durante il week end, in via Roma, piazza Italia e nelle aree in cui insistono distributori automatici di bevande in bottiglia. A seguito delle numerose sollecitazioni – aggiunge Lattuca – pervenutemi da tanti cittadini e commercianti, invito la sindaca ad un maggior senso di responsabilità ed a fissare nuove regole e maggiori controlli, sulla vendita di bevande in bottiglia ed il consumo nella pubblica via”.