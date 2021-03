Autovelox e segnaletica luminosa lungo la Ss557 Campobello Ravanusa, il comitato civico: “raggiunti i primi risultati”

In un incontro virtuale alcuni rappresentati del Comitato Civico per la Sicurezza sulla SS 557 e i sindaci dei comuni di Ravanusa e Campobello di Licata, Carmelo D’Angelo e Giovanni Picone, hanno incontrato il prefetto di Agrigento, Dott.ssa Maria Rita Cocciufa, per discutere delle condizioni di pericolosità del tratto stradale che collega i due comuni manifestando l’esigenza di attivare delle misure volte al contenimento della velocità media di percorrenza della suddetta strada.

Alla discussione hanno preso parte anche l’ingegnere Maria Rita Giglione, il geometra Gramaglia di ANAS ed il commissario capo della polizia stradale di Agrigento, Andrea Morreale.

Al termine della discussione, l’ANAS si è impegnata ad installare, entro il mese di Aprile, la segnaletica luminosa in corrispondenza dell’incrocio che consente l’ingresso alla locale stazione dei treni ed, entro marzo, dei dissuasori di velocità in termini di bande rumorose (quest’ultime in punti da individuare previo sopralluogo congiunto da eseguirsi con personale della polizia stradale ed al quale anche il comitato ha chiesto di poter partecipare); I sindaci D’Angelo e Picone hanno confermato di voler firmare una convenzione, entro il corrente mese, attraverso cui, congiuntamente, s’impegneranno a dividere i costi ed i successivi incassi, per l’installazione di autovelox; inoltre il sindaco D’Angelo ha messo a disposizione di ANAS, l’ufficio tecnico comunale per l’elaborazione di un progetto definitivo relativo alla realizzazione di un impianto d’illuminazione del tratto stradale che collega Ravanusa a Campobello ed ANAS stessa si è impegnata a realizzare lo stesso entro un termien medio/lungo.

“Non si possono non esprimere grande soddisfazione ed un pizzico d’ orgoglio per i primi tangibili risultati ottenuti grazie all’impegno e al “cuore” di tutti, dichiarano i membri del comitato civico. Siamo certi che la nostra battaglia sia appena cominciata, ma insieme siamo fortissimi”.