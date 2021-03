Bruciata auto a pensionato di Favara: trovata bottiglietta con liquido infiammabile

A bruciare una Mercedes classe C di un pensionato 70 enne parcheggiata in via Mulino. Sono stati alcuni residenti, che notando l’incendio hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e i carabinieri della locale Tenenza. Indagini in corso, molto probabile è la pista del dolo, poiché durante il sopralluogo nelle vicinanze dell’evento, è stata trovata bottiglietta con all’interno, residui di liquido infiammabile.