“Il covid ha danneggiato i suoi polmoni”, deceduto uomo a Campobello di Licata

Si registra una nuova vittima da Covid-19 a Campobello di Licata.

È deceduto un cittadino che era guarito dal covid ma il virus aveva fortemente danneggiato i polmoni. A renderlo noto è il sindaco Giovanni Picone.

“Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore e porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Questa è l’ennesima dimostrazione che non bisogna abbassare la guardia ed essere responsabili. A chi si ostina ancora a non credere o a fare lo sbruffone, che si ravveda e cominci a rispettare le regole.”

Complessivamente a Campobello gli attuali positivi sono 10.