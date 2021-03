Infrastrutture, Cancelleri: ‘Arrivano commissari in Sicilia’; Raffaele Celia alla Statale 640

Arrivano i commissari per le infrastrutture in Sicilia.

Lo ha annunciato il sottosegretario Giancarlo Cancelleri, ospite di Casa Minutella, in onda su BlogSicilia.it e VideoRegione.

Per la Caltanissetta-Agrigento è stato scelto Raffaele Celia dell’Anas, mentre per la Ragusa-Catania viene mantenuta una promessa fatta alla Regione e commissario sarà il presidente Nello Musumeci, con il quale il ministro concorderà la nomina di un sub commissario tecnico.

“La posa della prima pietra avverrà entro novembre di quest’anno“, ha annunciato Cancelleri.