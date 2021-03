Lotto vaccino AstraZeneca sospeso: ad Agrigento somministrate 1.257 dosi

Conferenza stampa dell’assessore regionale, Ruggero Razza, dopo l’apertura delle inchieste a Siracusa e Catania in seguito ai decessi del militare della marina, Salvatore Paternò, 43 anni, deceduto il giorno dopo la somministrazione del vaccino, e di Davide Villa, poliziotto della Squadra Mobile di Catania, deceduto dodici giorni dopo la prima dose. L’Aifa ha deciso di sospendere proprio il lotto ABV2856 di Astrazeneca finito al centro delle indagini (per omicidio colposo). In provincia di Agrigento, prima della sospensione, sono state somministrate 1.257 dosi di questo stesso lotto. Altre 225 dosi sono invece state sospese e mai somministrate.

Le parole dell’assessore Razza

“In Sicilia su 20.500 dosi del lotto ABV2856 di Astrazeneca, bloccato da Aifa, ne sono state somministrate 18.194, per le altre 2.306 abbiamo sospeso la somministrazione”. Lo ha detto nel pomeriggio l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, a seguito della decisione dell’Aifa. “Complessivamente – ha sottolineato Razza – sono state somministrate 1.257 dosi in provincia di Agrigento, 932 in provincia di Caltanissetta, 3.533 in provincia di Catania, 1.038 in provincia di Enna, 2.849 in provincia di Messina, 3.497 in provincia di Palermo, 1.457 in provincia di Ragusa, 1.097 in provincia di Siracusa, 2.516 in provincia di Trapani. I lotti sospesi riguardano 225 dosi in provincia di Agrigento, 68 in provincia di Caltanissetta, 467 in provincia di Catania, nessuna a Enna e Trapani, 151 in provincia di Messina, 503 in provincia di Palermo, 43 in provincia di Ragusa, 903 in provincia di Siracusa, nessuna a Enna e Trapani e provincia”.