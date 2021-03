Perde il controllo dell’auto e finisce contro guardrail sulla 640

Incidente autonomo lungo la strada statale 640, nei pressi del bivio per contrada “Scintilia”, in territorio di Favara.

L’uomo a bordo della sua Toyota Rav 4, ha perso il controllo dell’auto, per cause ancora sconosciute, ed è finito contro il guardrail. Sono stati alcuni automobilisti a prestare i primi soccorsi all’uomo che ha riportato qualche ferita e per questo è stato trasferito presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.