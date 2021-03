Rifiuti per strada, a Racalmuto si rafforza la videosorveglianza

L’Amministrazione Comunale di Racalmuto, durante la seduta del Consiglio Comunale del 10 Marzo 2021, ha approvato il nuovo Regolamento di videosorveglianza con sistemi basati su telecamere, fototrappole e ulteriori dispositivi che permetteranno maggiore sorveglianza e sicurezza sul territorio.

Si tratta di un rafforzamento della vigilanza, della prevenzione, del controllo su tutto il territorio di Racalmuto e della repressione nelle operazioni di conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ci saranno diversi occhi in più a vigilare sui cittadini, il tutto con l’obiettivo di migliorare la tutela dell’ambiente e del paesaggio della città di Leonardo Sciascia.

“In questa prima fase stiamo puntando sulla collaborazione e l’informazione. Non vuole essere assolutamente un’operazione sanzionatoria. Ma è chiaro che una volta beccati gli «incivili» verranno multati e sanzionati”, dichiara il sindaco Maniglia. Di sicuro per i più «virtuosi», la notizia sarà accolta come un riconoscimento morale che premierà la loro attenzione all’ambiente. Senza dimenticare che potrà aiutarci anche ad aumentare il conferimento della raccolta differenziata con benefici economici sia per l’ente e di conseguenza per i singoli cittadini.”

Il provvedimento fortemente voluto dall’Assessore al Decoro Urbano Angela Penzillo, curato nei dettagli dal Comandante della Polizia Municipale Nicoló Sferrazza, perfezionato grazie alla preziosa collaborazione del responsabile della privacy il Dott. Giuseppe Castellano ed approvato con parere favorevole da tutti i Consiglieri Comunali.