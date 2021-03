Campobello di Licata, Concorso pubblico: respinto ricorso candidato

Commissione per la valutazione dei candidati per la copertura di un posto di istruttore ammnistrativo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C. Il candidato Vincenzo Allegro ha presentato al Comune la nota relativa allo scorrimento della graduatoria della procedura di mobilità con la quale chiedeva l’esclusione, per mancanza di requisiti, della candidata Domenica Stefania Madonia. Con voto unanime, la richiesta che prevedeva l’esclusione della candidata Madonia è stata respinta.

Giovanni Blanda