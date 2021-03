Dall’aeroporto di Comiso ad Agrigento, nuove strategie per migliorare il turismo

Il turismo è il settore più colpito dall’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Bisogna puntare a nuove idee e nuove proposte per far ripartire questo settore. Non a caso oggi sono giunti da Comiso i vertici dell’aeroporto “Pio La Torre” insieme al sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, per incontrare l’assessore al ramo del Comune di Agrigento Francesco Picarella per sviluppare sinergie e attività di marketing per sviluppare il turismo nella città di Agrigento grazie alla collaborazione diretta di questa importante struttura aeroportuale.

“La pandemia c’ha ridotto in ginocchio, ma dopo una grande crisi c’è sempre una ripresa”, dichiara la sindaca di Comiso Schembari. “Abbiamo un’aeroporto a Comiso ben funzionante, sappiamo la grande storia antica di Agrigento e dobbiamo cercare di fare conoscere queste due realtà. Dobbiamo, migliorare i collegamenti viari, ma dobbiamo puntare a un turismo che non sia mordi e fuggi, ma il turista deve essere interessato ad un viaggio lento affinchè possa assaporare le bellezze della nostra terra”.

Da dicembre l’Aeroporto di Comiso ha attivitato i voli in continuità territoriale, tutti i residenti in Sicilia possono volare con Alitalia verso Roma e Milano tutti i giorni a prezzi fissi.

“Tariffe vantaggiose per tutti i siciliani, dichiara l’amministratore delegato dell’Aeroporto Rosario Dibennardo.“Uno dei primi obiettivi per collegare Agrigento e Comiso è proprio quello di pensare a degli shuttle in concomitanza con i voli, e poi, aggiunge Dibennardo, per chi viene in macchina avere la possibilità di posteggiare all’interno dell’aeroporto a prezzi vantaggiosi”.

https://www.youtube.com/watch?v=i06_eipGXgY