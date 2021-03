Grotte, il consiglio comunale approva la costituzione dell’acqua pubblica: soddisfazioni di Cuffaro

Il consiglio comunale di Grotte ha approvato la costituzione e partecipazione dell’azienda speciale consortile.

“Tale risultato evidenzia la convinta volontà di un processo concreto di ripubblicizzazione dell’ acqua. Il 23 settembre2019 ,infatti , il consiglio comunale approva la modalità di gestione della costituenda ATI in forma di Azienda speciale Consortile e il 3 Marzo 2020 ne ha approvato lo schema di statuto”, dichiara il presidente del consiglio comunale Aristotele Cuffaro. “Un importante traguardo che vede il consiglio comunale di Grotte uno dei primi tra quelli consorziati ad avere concluso le tappe per ripartire con la gestione pubblica del servizio idrico. In base alla popolazione residente rapportata a quella della provincia di Agrigento la quota di partecipazione del comune di Grotte è pari all’ 1,5% del capitale sociale . Il mio invito ed augurio è rivolto ai colleghi consiglieri dei comuni consorziati che ancora non hanno approvato tale costituzione affinchè si accelleri il processo iniziato e si raggiunga l’ obiettivo nel più breve tempo possibile”, ha concluso Cuffaro.