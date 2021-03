La Sicilia in zona arancione da lunedì: a Pasqua sarà zona rossa

La Sicilia entra da lunedì 15 marzo in zona arancione al 6 aprile. Nei giorni di Pasqua (3,4 e 5 aprile) sarà zona rossa in tutta Italia. Il 6 si torna in arancione. Ma attenzione, per istituire la zona rossa (in futuro) in una Regione con ordinanza del ministro della Salute non si considerera’ piu’ solo l’Rt (indice di trasmissibilita’) superiore a 1,25 nell’ultima rilevazione, ma anche l’incidenza settimanale superiore a 250 casi complessivi su 100 mila abitanti. Il cambio di fascia sara’ automatico.

Cosa cambia da lunedì

C’è il coprifuoco? Sì, dalle 22 alle 5. Posso andare in una seconda casa?

Sì: ci si può spostare verso una seconda casa, anche al di fuori dalla Regione (e anche se la Regione dove ci si dirige è in zona rossa, o arancione). La faq del governo specifica che la possibilità di andarci è consentita «solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi» nella seconda casa prima dell’entrata in vigore del Decreto legge 14 gennaio 2021: questo titolo deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, o la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021». La casa di destinazione «non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo». Posso andare a far visita a parenti o amici? È permesso andare, una sola volta al giorno, verso un’altra abitazione privata nello stesso Comune a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. Devo avere l’autocertificazione per spostarmi? Sì, il modulo va compilato con le generalità e il motivo dello spostamento. Posso andare in un’altra Regione arancione o in una gialla? Soltanto per lavoro, salute, emergenze. Posso accompagnare un figlio a scuola? “Sì, sono «consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza», se è consentita. Posso fare attività motoria e sportiva? “Sì purché all’interno del proprio comune e all’aperto. Palestre, piscine e centri sportivi sono chiusi. Bar e ristoranti sono aperti? E i negozi? “I negozi al dettaglio sono aperti, i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. E «sono sospese le attività dei servizi di ristorazione» come bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Posso ordinare cibo a domicilio? “Sì. E fino alle 22 è possibile anche comprare cibo da asporto, che però non si può consumare sul posto. Per i bar l’asporto è vietato dopo le 18”.

PARENTALI E BONUS BABY SITTER E SMART WORKING – Nel decreto anche 290 milioni per i congedi parentali, a partire dal 1 gennaio e quindi anche retroattivi. Saranno retribuiti al 50% per chi abbia figli minori di 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni non saranno retribuiti. Alternativo al congedo un bonus baby sitter fino a 100 euro a settimana per i lavoratori autonomi, i sanitari e le forze dell’ordine. Fino ai 16 anni dei figli viene ribadito il diritto allo smartworking per i genitori.