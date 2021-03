Martina Gambino arriva seconda alle regionali “Miglior Professionista Lady Chef”

Grande soddisfazione per l’agrigentina Martina Gambino. La giovanissima chef in erba, dopo essersi classificata al primo posto alle selezioni provinciali del “trofeo miglior professionista Lady Chef”, organizzato dall’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Agrigento “Salvatore Schifano”, è approdata alle competizioni regionali tenutisi lo scorso 10 marzo. Quattro le sfidanti in gara, provenienti dalle province di Palermo, Ragusa, Trapani ed Agrigento appunto. Il suo, un colorato piatto che ha avuto come protagonista non soltanto il lombo d’agnello ma anche le preparazioni di diverse salse di pomodoro tipiche della cucina italiana. Una gustosa tavolozza di colori che ha permesso a Martina Gambino di raggiungere il secondo posto. Un grande traguardo che le aprirà le porte della finale nazionale cui parteciperà come supporter insieme a Ludovica Raniolo del ragusano. Un orgoglio non solo per l’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Agrigento “Salvatore Schifano”, presieduta dallo Chef Vincenzo Di Palma, ma anche per tutti i cittadini che vedranno portare alta la bandiera di Agrigento grazie alle proprie eccellenze presenti nelle più prestigiose competizioni.

