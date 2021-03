Pensionato travolto da motozappa: ferito gravemente alle gambe

E’ stato travolto dalla sua motozappa mentre stava effettuando dei lavori nel suo appezzamento di terra nel quartiere di Fontanelle, in via Navarro della Miraglia. Un pensionato agrigentino è rimasto gravemente ferito alle gambe in seguito all’incidente. Ma, secondo una prima ricostruzione, avrebbe avuto la forza di chiamare lui stesso i soccorsi e chiedere aiuto gridando.

Sul posto il personale medico e gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Immediato il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Sciacca dove è stato operato. Non sarebbe in pericolo di vita.