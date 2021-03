Al via la produzione di miele nella Valle dei Templi, il Rotary presenta il progetto HRP

Il Rotary Club Agrigento presenta il progetto HRP.

Il progetto, finanziato dal Rotary Agrigentino e dalla Fondazione del Rotary International, ha diversa valenza: economica, sociale e di tutela, promozione e valorizzazione delle specificità del nostro territorio.

Con la collaborazione del Parco Archeologico della Valle dei Templi e della Cooperativa Sociale Al Kharub, in località Poggio Meta, proprio alle spalle del Museo Regionale e in piena Valle dei Templi, il Rotary ha infatti messo in servizio alcune arnie dedicate alla produzione di miele, che ha tuttavia la

particolarità di avvenire con l’utilizzo metodi biologici e di una specie particolare: l’ape nera sicula, avendone il Rotary curato l’acquisto di alcune famiglie di api di questa specie, oltre che delle stesse arnie che

le ospiteranno. Si tratta di un insetto autoctnono, che fino a qualche anno fa ha rischiato di scomparire a causa dell’introduzione in Sicilia di altre specie di api più adatte alla produzione di miele industriale, che hanno

inito per scalzare la specie tipica del nostro territorio.

L’ape nera sicula produrrà nelle arnie con il fregio del Rotary il miele biologico della Valle dei Templi, destinato ad essere commercializzato con il già noto marchio “Diodoros”. Sviluppandone la commercializzazione e il marketing nella nicchia di mercato dei prodotti tipici

prodotti biologicamente, il progetto ha la finalità di stabilizzare e incrementare i posti di lavoro nel settore nella nostra zona: l’apicoltura in Sicilia, seppure praticata in tutte le province, è maggiormente diffusa solo

sul versante orientale dell’isola. Delle aziende che si occupano di produzione di miele, solo il 5% utilizza famiglie di api di razza locale.

Il progetto ha un’importantissima valenza sociale perché l’attività di produzione del miele, attraverso la Cooperativa Sociale Al Kharub, è destinata all’inserimento lavorativo di persone con svantaggio sociale,

in particolare di persone con disabilità, favorendo così l’integrazione sociale-multietnica di cittadini extracomunitari, migranti, profughi o rifugiati.

