Atletica: Liliana Scibetta rieletta alla guida della FIDAL Agrigento

La ravanusana, Liliana Scibetta è stata rieletta alla guida del comitato procinciale della FIDAL di Agrigento, la candidata alla presidenza ha riportato 98 voti, 4 i componenti eletti al consiglio, Maurizio La Licata con 73 voti, Giuseppe Bonelli con 71 voti, Vincenzo La Cognata con 62 voti e Pietro Giardina con 57 voti.

Un grazie sincero a tutti i rappresentati delle società per la fiducia e la stima accordatemi è il primo commento di Liliana Scibetta, mi sembra doveroso rivolgere un saluto di benvenuto a tutto il consiglio ed in particolar modo a quei consiglieri che per la prima volta si affacciano a questa esperienze, la gravissima crisi sportiva e finanziaria causata dalla pandemia, che sta colpendo tutto il mondo sportivo ed in particolare quello dell’Atletica Leggera, che sta destando allarme e preoccupazione, non può e non deve scoraggiarci. Sono fermamente convinta che i Comitati provinciali sono chiamati ad avere un ruolo fondamentale, nei rapporti tra territorio locale e Fidal Nazionale e regionale. Alla luce del prolungarsi della situazione di criticità (anche se timidamente qualcosa si sta muovendo), ad oggi, è mia priorità e quella del mio comitato, cominciare a riprogrammare la ripartenza e sostenere quanto più possibile, società, atleti ed organizzatori. Particolare attenzione merita l’attività giovanile che rappresenta da sempre, il motore propulsore dell’atletica leggera.

L’assemblea elettiva è stata svolta a Canicatti presso l’Hotel Belvedere, il consiglio rimarrà in carica per il quadriennio 2021/2024.