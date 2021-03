Canicattì: contrada Buccheri, benvenuti all’inferno ( fotogallery e video)

Dopo contrada Cazzola è la volta di contrada Buccheri. Le immagini anche questa volta descrivono una situazione che definire drammatica è davvero riduttivo. Siamo in prossimità della discarica dismessa, un luogo che andrebbe monitorato quasi giornalmente perchè essendo oramai piena è soggetta alla fuoriuscita del percolato . Ecco perché andrebbe monitorata con frequenza, perché si rischia che il percolato fuoriuscendo possa invade la campagna antistante e le falde acquifere.

In realtà noi ci eravamo interessati a quel luogo nel luglio del 2019 dopo avere scoperto una quantità di amianto lasciato li all’aria aperta. Crediamo che da quel giorno nessuno ci abbia più messo piede considerando che la via di accesso è totalmente sbarrata dai rifiuti. Una situazione fuori controllo, un girone dantesco nella splendida campagna canicattinese. Cosa aggiungere , se non lo sdegno per chi con tanta indifferenza e poco interesse non si è preoccupato di tutelare quel territorio. Noi abbiamo realizzato un video e altrettante immagini anche lungo il percorso. Il video e le immagini racconteranno ciò che noi facciamo fatica a raccontarvi