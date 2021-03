Licata e Fondazione Tim, al via bando per raccontare la pandemia

Il Sindaco Giuseppe Galanti rende noto che la Fondazione TIM, nell’ambito dell’area di intervento “Arte”, ha emanato il bando FTim – Arte “Per Ricordare”.

Gli artisti, che da sempre sono i cantori della storia, certo svilupperanno progetti per raccontare e far ricordare il periodo legato alla pandemia da Coronavirus. l bando vuole sostenere e rendere realizzabili progetti con questa finalità, con una preferenza per quanti lo faranno attraverso linguaggi nuovi e tecnologici, ma non solo.

Il bando è destinato ai soggetti pubblici e privati che intendano realizzare un progetto finalizzato ad individuare soluzioni innovative, con il supporto della tecnologia, per aiutare chi, nel contesto attuale, ha difficoltà a sostenere costi per lo sviluppo di idee e progetti in ambito artistico. Dovranno essere considerate le tecnologie più innovative, quali ad esempio: Algoritmi di intelligenza artificiale; Realtà aumentata; Video, video mapping, proiezioni; Soluzione web based; Computer programs; Sistema di gestione di archivio virtuale; Piattaforma informatizzata di fruizione virtuale.

Possono presentare una proposta di progetto, in qualità di soggetto responsabile, organizzazioni che non abbiano finalità di lucro, ovvero non esercitino attività d’impresa. Saranno tenute in considerazione, come valore aggiunto al progetto, la replicabilità dello stesso e la capacità di rimettere in attività comparti del mondo dell’arte bloccati dalla pandemia.

Fondazione TIM accetterà proposte provenienti da un solo soggetto o da team composti da un soggetto proponente e un partner. In ogni caso l’ente proponente potrà avvalersi di prestazioni terze per la realizzazione del progetto che non dovranno superare la percentuale del 49%.

Il fondo erogativo totale stanziato per il bando è pari 150.000 €. In caso di esito positivo della selezione, Fondazione TIM accorderà due contributi economici di 75.000 € ciascuno, corrispondenti a non oltre l’80% del costo complessivo del progetto/dei progetti.

Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente online, previa registrazione, entro le ore 13.00 del 23 marzo 2021 attraverso il portale www.fondazionetim.it.