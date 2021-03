Ercole Olivario 2021 – XXIX° edizione: il 15 marzo il 2° appuntamento

L’incontro del 15 marzo si terrà presso il canale Zoom dell’Ercole Olivario, organizzatoDirettore Generale di– Consorzio Olivicolo Italiano e AD della Fondazione Evoo School e di, Responsabile Ufficio Economia circolare, assicurazioni e contrattualistica di filiera – Confederazione Nazionale Coldiretti

“L’olivo è una delle colture che più rappresentano l’identità del nostro Paese. Per questo è necessario sostenere gli investimenti per dare futuro a un settore strategico, puntando sul 100% italiano – commenta Nicola Di Noia – In quest’ottica i contratti di filiera sono uno strumento prezioso per una più equa ripartizione del valore, per rendere più moderni e competitivi i nostri impianti e per consolidare i rapporti tra olivicoltori e trasformatori. Il Recovery Plan anche per questo è un’occasione imperdibile, che può contribuire al rilancio di tanti territori dal punto di vista produttivo, economico e occupazionale. Unaprol e Coldiretti, insieme a Filiera Italia, saranno protagonisti nelle proposte progettuali che potranno portare fino a un milione di nuovi posti di lavoro nel settore agroalimentare italiano”.

Il Recovery Plan, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è articolato in sei aree tematiche strutturali di intervento: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.